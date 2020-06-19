Агрессивные действия и заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко оставляют его наедине с западными спецслужбами, рассказал политический обозреватель Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ранее Лукашенко заявлял, что «российские олигархи» хотят устроить в Белоруссии майдан и свергнуть его. Позднее он фактически национализировал «Белгазпромбанк», принадлежащий на 99% российскому «Газпрому».

«Белоруссия продержалась последние 25 лет благодаря своему прочному союзу с Россией, так как Россия парализовала попытки Запада снести хрупкую белорусскую власть», — подчеркнул Ищенко.

Он полагает, что Лукашенко убедили пойти на такие шаги люди из его прозападного окружения. «Так что я думаю, что это спецоперация наших западных «партнеров»», заключил Ищенко.