Офис президента Украины 18 июня в своем Telegram-канале опубликовал последние сведения о состоянии первой леди Елены Зеленский, которая ранее заболела коронавирусом

Диагноз COVID-19 подтвердился у супруги главы украинского государства на прошлой неделе. Первоначально она болела дома, однако через несколько дней была госпитализирована в Александровскую больницу в Киеве. Сам Владимир Зеленский и двое их детей остаются здоровы, однако президент вынужден был уйти на самоизоляцию и свести к минимуму свои контакты. На Украине бьют тревогу. Коронавирус поставил очередной антирекорд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По последним данным, Зеленская продолжает бороться с внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонией, ее состояние соответствует обычной пневмонии средней степени тяжести.

«Дыхательная недостаточность — 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное», — указывается в сообщении.

Кроме того уточняется, что супруга президента применяет антибактериальную терапию и находится в изоляции под постоянным наблюдением медиков.