В интервью изданию Украина.ру правозащитник Андрей Гожый допустил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжит падать, а нелюбовь украинцев к нему - расти

Эксперт подчеркнул, что народ перестаёт верить обещаниям главы государства.

«Рейтинг Зеленского рушится, тает как снежный ком. Он всего лишь год как президент, а если учесть парламентские выборы, то неполный год, как он обладает всей полнотой политической власти. Однако его рейтинг уже падает так — если мы говорим в относительных цифрах — как ни у одного президента. Ни у кого рейтинг так не рушился», — сказал в интервью изданию Украина.ру правозащитник Андрей Гожый. Головачев: Придет время и судьбу Порошенко разделит и Зеленский © Facebook, Головачев Андрей

Согласно опросу Киевского международного института социологии, рейтинг президента страны Владимира Зеленского, победившего на выборах с результатом 73,22%, за год у власти сократился до 37,6%. И если он не продемонстрирует кардинальных успехов в ключевых для украинцев сферах, то к концу следующего года, по прогнозам экспертов, уровень его поддержки будет колебаться в районе 20%.

«Скорее всего, он и далее будет падать после всех этих неадекватных мероприятий с карантином и реформ мэра Киева Виталия Кличко по городскому транспорту, когда фактически льготники будут лишены права на бесплатный проезд. После всего этого рейтинг Зеленского будет катиться вниз ещё дальше, и получит он громадную народную нелюбовь, а то и ненависть», — предупредил Гожый.