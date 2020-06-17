Президент Зеленский обманул ожидания избирателей и, похоже, украинскому обществу необходимо быть готовым к тому, что до конца своего президентского срока Зеленский не досидит, считает участник массовых протестов, правозащитник Андрей Гожый

- Андрей, в Киеве у здания Офиса президента 17 июня прошли акции протеста с требованием отставки Зеленского. Вы принимали участие в митинге, расскажите, что произвело на вас впечатление? Пожалуй, несмотря на действующие карантинные меры, судя по картинке, митинг был многолюдным? Протесты в Киеве. «Немой президент — не мой президент» © скриншот видео НАШ

— Да, действительно, акция была неожиданно многолюдная. Народ Украины видит, что Зеленский явно ведёт страну не туда, и делает не то, для чего его выбирали. Его выбирали как «анти-Порошенко», а он стал Порошенко, да ещё и трусливым. Использует в своих интересах маргинальный националистический элемент, который, вероятно, переоформили на него СБУшники…

Сегодня было неприятно видеть, что, как и в старые недобрые порошенковские времена, группа нацистов под охраной полиции может безнаказанно нападать на участников мирной акции.

- Какие требования выдвигали митингующие?

— Народ требовал немногого: чтобы закон работал, и работал для всех — и для (обвиняемого в убийстве. — Ред.) Стерненко, и для невинно убиенного Олеся Бузины, и для журналистов, и для Розенблата (подозреваемого в коррупции крупного житомирского бизнесмена — Ред.), и для всех прочих. Потому что мы видим, что тех, кто был при власти, того же Порошенко, никак посадить не могут. И Стерненко не могут посадить, мы уже видим, какое давление оказывается. Зато против людей, которые, видите ли, какие-то фейки про коронавирус якобы написали, выясняется, уже дела уголовные возбуждают, чуть ли не за измену родине.

То есть, маразм порошенковский крепчает, а запуганный президент Зеленский засел в кабинете и боится нос показать, выйти к народу.

- Какие ожидания возлагали на Зеленского избиратели, когда голосовали за него на президентских выборах, пусть они голосовали не столько за Зеленского, сколько против Порошенко? В чём Зеленский этих избирателей обманул?

— Прежде всего, ждали борьбы с оголтелой порошенковской коррупцией. Надеялись, что прекратят эту коррупцию. Как легальную, когда топ-чиновники в государстве по миллиону в месяц зарплаты получают, а пенсионеры живут в нищете, едва сводят концы с концами. И дети от рака умирают, потому что нет денег на лечение. Так и нелегальную. Словом, надеялись на прекращение порошенковского «решалова», на отмену всех коррупционных схем. «Вова, выходи!». Митингующие в Киеве требуют от Зеленского выполнения предвыборных обещаний © скриншот видео НАШ

Второе — надеялись, что будет остановлена война на Донбассе, что будет нормализация хотя бы только экономических, деловых отношений с Российской Федерацией.

Третье — это, конечно, языковой вопрос и культурный. Рассчитывали, что будет прекращён тоталитарный диктат какой-то галицайской — в плохом смысле этого слова, там, конечно, есть много нормальных людей — но я говорю сейчас о диктате бандеровско-галицайской идеологии.

Люди, голосуя за Зеленского, хотели наказания преступников, которые нападали, убивали журналистов, издевались. Ещё и такие задачи были поставлены избирателями перед Зеленским, как остановка пенсионной реформы, снижение коммунальных тарифов, и прочее.

Но нет. Мы получили только продажу земли. Всё остальное продолжается по той же линии, как и при Порошенко.

- Свидетельствует ли сегодняшняя акция о том, что народ перестаёт верить обещаниям и переходит к действиям?

— Конечно, народ перестаёт верить обещаниям. Рейтинг Зеленского рушится, тает как снежный ком. Он всего лишь год как президент, а если учесть парламентские выборы, то неполный год, как он обладает всей полнотой политической власти. Однако его рейтинг уже падает так — если мы говорим в относительных цифрах — как ни у одного президента. Ни у кого рейтинг так не рушился.

Скорее всего, он и далее будет падать после всех этих неадекватных мероприятий с карантином и реформ (мэра Киева. — Ред.) Кличко по городскому транспорту, когда фактически льготники будут лишены права на бесплатный проезд… После всего этого рейтинг Зеленского будет катиться вниз ещё дальше, и получит он громадную народную нелюбовь. А то и ненависть.

- Как вы думаете, местные выборы, если они состоятся в срок, изменят ситуацию в стране?

— Местные выборы не изменят ситуацию, поскольку местные выборы — это что? Это бюджет местного совета. У нас всё равно сейчас Киев контролирует все финансовые потоки и может поставить на колени любую местную власть. Коронавирус и классики литературы: самоизоляция импичмента Зеленского © пресс-служба президента Украины

Но местные выборы могут стать термометром, который пусть и не измерит температуру, но покажет изменения. В местной власти, как правило, сидят одни и те же люди, лишь меняется цвет флажков, стоящих у них на столах. Поэтому местные выборы, не изменив в целом ситуацию в стране, ничего не изменив для граждан, могут при этом существенно подорвать клановое влияние Зеленского, могут очень серьёзно изменить клановые расклады.

И тогда олигархат может решить, что эта их марионетка стала слишком токсичной, народ больше не ведётся. И они (олигархи. — Ред.) могут попросить Зеленского уйти на пенсию досрочно.

- Такой вариант тоже допускаете?

— Конечно, допускаю.

- Кто заинтересован в том, чтобы Зеленский ушёл со своего поста досрочно?

— Как говорят, заинтересован тот, кому это выгодно. На данный момент, в этом заинтересован только Пётр Порошенко и более никто. Эту заинтересованность пока сложно реализовать, но — ещё годик такой власти… Пока личный рейтинг Зеленского достаточно высокий, и поставить против него — кого? Порошенко, Тимошенко, вот этих обанкротившихся политиков? Ясно, что он победит любого из них.

Я считаю, что гражданское общество после местных выборов должно выдвинуть альтернативу, человека из пула политиков, которые не обанкротились. Политика, который мог бы составить реальную конкуренцию. Когда такой человек появится, можно будет говорить о том, что обществу могут быть выгодны досрочные президентские выборы.

С другой стороны, если народ помучается ещё пять лет, то, возможно, люди научатся адекватнее относиться к политикам, тщательнее разбираться в политических программах и лозунгах, а не голосовать по приколу за классного парня из телевизора.