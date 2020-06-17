Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на Екатерину Гандзюк, вечером 16 июня после заседания суда задержали сотрудники СБУ, продержали ночь в изоляторе, а сейчас не выпускают из зала заседаний Печерского суда. Об этом 17 июня сообщил адвокат Дмитрий Ильченко в комментарии «Украинской правде»

«Вчера господина Мангера похитили люди из СБУ. Его отвезли и держали в каком-то помещении на Аскольдовом переулке (по этому адресу расположен следственный изолятор СБУ.. — Ред.). Его там никак не оформили, отобрали ремень и крестик и так оставили на ночь. Его не кормили ни вечером, ни утром, то есть это означает, что его там не ставили на учет в этом заведении. К нему действительно вызвали врачей», — заявил он. Имидж — всё. Рябошапка объяснил, зачем Венедиктова торопится с делом Гандзюк © скриншот видео OOO Финиксион

Также, по его словам, врач установил гипертонический криз и повышение давления, 150 на 100, дал таблетку и уехал. Мангер ночь не спал.

В среду, 17 июня, по словам адвоката, он со своим коллегой прибыл в Печерский суд. Где-то около 10:20 пять человек в масках и с шевронами СБУ привели Мангера в зал и поместили в стеклянный бокс.

Судья дала указание освободить Мангера. По словам Ильченко, силовики очень долго ждали, связывались с кем-то, но потом все же освободили Мангера. После этого судья объявила перерыв до 13:00 и ушла. Мангер также пробовал выйти из зала заседаний, но силовики в масках перегородили выход и не выпустили его.

Сейчас, по словам адвоката, глава Херсонского облсовета и его защитники заблокированы в зале заседаний. При этом Ильченко подчеркнул, что его подзащитный не задержан.