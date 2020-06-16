Предыдущий такой форум прошел в 2019 году в Житомире. В этот раз мероприятие пройдет в Гродно.
Помимо этого стороны обсудили развитие торгово-экономических связей между странами.
Также посол Белоруссии передал от Лукашенко в качестве подарка для Зеленского и его жены национальные вышиванки.
«В направленном по этому случаю послании в адрес президента Украины глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между беларусами и украинцами", — сказано в сообщении.