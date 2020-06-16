Белоруссия будет ждать Владимира Зеленского на Форуме регионов двух стран, который в третий раз состоится осенью этого года. Приглашение главе украинского государства от имени Александра Лукашенко передал посол Белоруссии Игорь Сокол заместителю главы Офиса президента Украины Игорю Жовкву 16 июня. Сообщение об этом опубликовано на сайте посольства

Зеленский, Лукашенко и Парад Победы © пресс-служба президента Украины

Помимо этого стороны обсудили развитие торгово-экономических связей между странами.

Также посол Белоруссии передал от Лукашенко в качестве подарка для Зеленского и его жены национальные вышиванки.

«В направленном по этому случаю послании в адрес президента Украины глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между беларусами и украинцами", — сказано в сообщении.