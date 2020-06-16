«Мы верим, что у нас будет возможность к 2023 году — уже в 2022-м сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов, за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов», — заявил Марченко.
Министр подчеркнул, что Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного класса. И хоть рейтинг международного рейтингового агентства Moody's не тот показатель, которого Украина ждала, страна будет настойчиво идти к своей цели.