Правительство Украины планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ) до 2023 года. Об этом 15 июня заявил глава Минфина Сергей Марченко в эфире ICTV

Moody's прогнозирует падение ВВП Украины © Public domain / freeimage4life Министр подчеркнул, что Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного класса. И хоть рейтинг международного рейтингового агентства Moody's не тот показатель, которого Украина ждала, страна будет настойчиво идти к своей цели.