Сторонники Сергея Стерненко, которому суд 15 июня вынес меру пресечения в виде домашнего ареста, призвали всех прийти к зданию Шевченковского суда в Киеве. Трансляцию с места событий ведут украинские телеканалы

Провокации и Led Zeppelin. Суд по делу Стерненко превратили в фарс © Facebook, Іван Вербицький

Однако вышедший из здания суда националист обратился к своим сторонникам и заявил, что не может отбывать там домашний арест, так как по месту его прописки располагается режимный объект пограничников и его туда не пустят. В результате, объяснил он, решение суда не может быть выполнено, а власть получит формальный повод для заключения его под стражу.

Он публично разорвал документ с сегодняшним решением суда и призвал сторонников не расходится. Один из участников акции у здания суда призвал в мегафон всех собравшихся позвать на место своих друзей и родственников и добиться изменения в постановлении о домашнем аресте места отбывания с Одессы на Киев, где последнее время живет Стерненко.

По словам активистов, у суда есть 10 минут, чтобы изменить свое решение, в противном случае они угрожают занять здание суда и оставаться там, пока их требование не будет исполнено.