Подозреваемый в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия Стерненко ближайшие два месяца должен провести под круглосуточном домашним арестом. Местом отбывания ареста определена Одесса, где он прописан.
Однако вышедший из здания суда националист обратился к своим сторонникам и заявил, что не может отбывать там домашний арест, так как по месту его прописки располагается режимный объект пограничников и его туда не пустят. В результате, объяснил он, решение суда не может быть выполнено, а власть получит формальный повод для заключения его под стражу.
Он публично разорвал документ с сегодняшним решением суда и призвал сторонников не расходится. Один из участников акции у здания суда призвал в мегафон всех собравшихся позвать на место своих друзей и родственников и добиться изменения в постановлении о домашнем аресте места отбывания с Одессы на Киев, где последнее время живет Стерненко.
По словам активистов, у суда есть 10 минут, чтобы изменить свое решение, в противном случае они угрожают занять здание суда и оставаться там, пока их требование не будет исполнено.