Мэр Барселоны Ада Колау выступила против сноса памятника Христофору Колумбу в городе, однако считает необходимым разместить на нем информацию об историческом контексте открытия Америки. Она сообщила об этом в интервью каталонской радиостанции RAC-1 15 июня

В Виргинии протестующие «обезглавили» конфедератов и «утопили» Колумба в озере — видео © REUTERS, Lawrence Bryant Джессика Альбиак, поскольку Колумб, по ее словам, «сделал возможной колонизацию территорий с помощью геноцида». Позднее депутат передумала и предложила не снести, а «контекстуализировать» памятник.

Колау, представляющая партию Barcelona en Comú (En Comú Podem и Barcelona en Comú близки левой партии Podemos), высказалась против сноса, поскольку этот памятник является «иконой города Барселоны, хорошо это или плохо, со всем, что это подразумевает».

«Памятник Колумбу — часть памяти города Барселона. Все эксперты в области демократической памяти, с которыми мы консультировались, считают более интересным оставить статую как критику и разместить объяснение», — сказала она.

По мнению мэра, можно установить на памятник табличку с объяснениями или устроить возле него выставку.

Она также напомнила, что в 2018 году по распоряжению мэрии в городе был снесен памятник судовладельцу и предпринимателю, первому маркизу Комильяса Антонио Лопесу, жившему в XIX веке, который занимался работорговлей. Однако, подчеркнула Колау, это не значит, что надо поступать аналогично со всеми статуями.