«Только что городской голова Днепра официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского», — говорится в сообщении.
Таким образом, Филатов отреагировал на недавние сообщения СМИ о том, что на улице дождем смыло брусчатку, хотя ее там не было из-за реставрации. Также мэр отметил, что именно той улицы, про которую контролируемый одиозным олигархом телеканал заявил на всю Украину, что «ее полностью смыло дождем после дорогостоящей реконструкции», хотя эта улица в абсолютно целом состоянии стоит себе спокойно в центре областного центра».
В Днепре была непогода, несколько улиц в центре затопило. В их числе оказалась и улица Короленко. Филатов отметил, что некоторые СМИ сообщили, что на улице Короленко смыло брусчатку, хотя это не соответствует действительности.
Комиссии предложено провести в Днепре широкие общественные слушания среди жителей территориальной общины с целью обсуждения новых названий. Также членам комиссии на выбор предложено еще два варианта названия: «Улица Смытая» и «Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1».