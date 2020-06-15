Мэр Днепра Борис Филатов подал официальное ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского. Об этом 15 июня сам градоначальник сообщил в своем Facebook

Какая мне разница? Коломойский отреагировал на то, что Медведчук владеет долей его канала © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Таким образом, Филатов отреагировал на недавние сообщения СМИ о том, что на улице дождем смыло брусчатку, хотя ее там не было из-за реставрации. Также мэр отметил, что именно той улицы, про которую контролируемый одиозным олигархом телеканал заявил на всю Украину, что «ее полностью смыло дождем после дорогостоящей реконструкции», хотя эта улица в абсолютно целом состоянии стоит себе спокойно в центре областного центра».

В Днепре была непогода, несколько улиц в центре затопило. В их числе оказалась и улица Короленко. Филатов отметил, что некоторые СМИ сообщили, что на улице Короленко смыло брусчатку, хотя это не соответствует действительности.

Комиссии предложено провести в Днепре широкие общественные слушания среди жителей территориальной общины с целью обсуждения новых названий. Также членам комиссии на выбор предложено еще два варианта названия: «Улица Смытая» и «Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1».