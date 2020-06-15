После решения парламента КНР разработать закон о нацбезопасности Гонконга ситуация там вновь обострилась. В Вашингтоне посчитали, что закон направлен на ликвидацию высокой автономии района, и уже пригрозили отозвать статус специального торгового партнера Гонконга. Китай заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
«В силу того, что у этого специального административного района особая законодательная система, Россия может использовать это с выгодой для себя, договариваться, открывать новые каналы для сбыта широкого перечня продукции, например, той же свинины», — сказал Инюшин.
Он уверен, что интерес к Гонконгу снижаться не будет, даже несмотря на происходящие в мире изменения, и в будущем следует ожидать повышения благосостояния всего прилегающего к нему региона, где Гонконг продолжит играть ключевую роль.
Торгпред также напомнил, что гонконгский доллар — одна из самых стабильных валют в мире, курс которой колеблется незначительно. По его мнению, Гонконг сохранит свой уникальный статус и законодательную базу, которая дает возможности для продвижения товарных групп, которых нет в материковом Китае.