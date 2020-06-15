Россия может использовать с выгодой для себя уникальный статус Гонконга и открывать новые каналы сбыта широкого перечня продукции. Об этом 15 июня заявил торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин, передает РИА Новости

Противостояние с Китаем: США распродает свою недвижимость в Гонконге © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

«В силу того, что у этого специального административного района особая законодательная система, Россия может использовать это с выгодой для себя, договариваться, открывать новые каналы для сбыта широкого перечня продукции, например, той же свинины», — сказал Инюшин.

Он уверен, что интерес к Гонконгу снижаться не будет, даже несмотря на происходящие в мире изменения, и в будущем следует ожидать повышения благосостояния всего прилегающего к нему региона, где Гонконг продолжит играть ключевую роль.

Торгпред также напомнил, что гонконгский доллар — одна из самых стабильных валют в мире, курс которой колеблется незначительно. По его мнению, Гонконг сохранит свой уникальный статус и законодательную базу, которая дает возможности для продвижения товарных групп, которых нет в материковом Китае.