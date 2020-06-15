Речь идет о сюжете об уроке английского, показанный «дизелями» в 2015 году.
Авторы «Дизель-шоу» сделали нарезку двух сюжетов — оригинального и позаимствованного, — в которой совпадает все.
Разница только в том, что актеры «Дизель-студии» разыгрывают сценку на русском, а «квартальцы» — на украинском.
Видео предваряет саркастическая фраза: «Хорошую шутку можно придумать один раз, а украсть несколько». А завершает утверждение: «Они воруют не только из Госрезерва».
«Наверное, мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают живыми классиками, но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!» — говорится в подписи к ролику.
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Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?! Приятного просмотра. #дизельшоу #дизельстудио