Компания «Дизель студия», выпускающая юмористический проект «Дизель шоу», 14 июня в своем Instagram обвинила «Квартал 95» в плагиате

"Слизанный" Зеленский и его бывшая команда. «Квартал-95» насидел аплодисменты при пустом зале © скриншот видео Студия Квартал 95 Online

Авторы «Дизель-шоу» сделали нарезку двух сюжетов — оригинального и позаимствованного, — в которой совпадает все.

Разница только в том, что актеры «Дизель-студии» разыгрывают сценку на русском, а «квартальцы» — на украинском.

Видео предваряет саркастическая фраза: «Хорошую шутку можно придумать один раз, а украсть несколько». А завершает утверждение: «Они воруют не только из Госрезерва».

«Наверное, мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают живыми классиками, но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!» — говорится в подписи к ролику.