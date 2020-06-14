Глава государства выразил недовольство тем, что совет директоров американской футбольной ассоциации отменил пункт регламента, обязывающий игроков вставать во время гимна, позволив тем самым спортсменам вставать на колено в знак протеста.

«Особо смотреть матчи сборной по футболу теперь не собираюсь. И, похоже, NFL (Национальная футбольная лига — ред.) движется в том же направлении», — цитирует агентство слова Трампа. 

Дональд Трамп: «Вы все дерьмо, а я ухожу»
Дональд Трамп: «Вы все дерьмо, а я ухожу»
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
С просьбой изменить политику федерации в отношении гимна ранее выступила женская сборная США.

Ранее североамериканская футбольная лига Major League Soccer (MLS) разрешила игрокам и персоналу клубов проявлять солидарность с каким-либо событием во время исполнения гимнов перед началом матчей.

Ранее по городам США прокатилась волна беспорядков и погромов после гибели в Миннеаполисе от рук полиции чернокожего американца Джорджа Флойда.

При этом представители Демократической партии США, политические оппоненты республиканца Трампа, прямо поддерживали участников беспорядков. 