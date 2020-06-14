Глава государства выразил недовольство тем, что совет директоров американской футбольной ассоциации отменил пункт регламента, обязывающий игроков вставать во время гимна, позволив тем самым спортсменам вставать на колено в знак протеста.
«Особо смотреть матчи сборной по футболу теперь не собираюсь. И, похоже, NFL (Национальная футбольная лига — ред.) движется в том же направлении», — цитирует агентство слова Трампа.
С просьбой изменить политику федерации в отношении гимна ранее выступила женская сборная США.
Ранее североамериканская футбольная лига Major League Soccer (MLS) разрешила игрокам и персоналу клубов проявлять солидарность с каким-либо событием во время исполнения гимнов перед началом матчей.
Ранее по городам США прокатилась волна беспорядков и погромов после гибели в Миннеаполисе от рук полиции чернокожего американца Джорджа Флойда.
При этом представители Демократической партии США, политические оппоненты республиканца Трампа, прямо поддерживали участников беспорядков.