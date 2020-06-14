Президент США Дональд Трамп более не намерен смотреть матчи сборной США по футболу, так как игрокам разрешили не вставать во время исполнения национального гимна, сообщает РИА Новости 14 июня

Глава государства выразил недовольство тем, что совет директоров американской футбольной ассоциации отменил пункт регламента, обязывающий игроков вставать во время гимна, позволив тем самым спортсменам вставать на колено в знак протеста.

«Особо смотреть матчи сборной по футболу теперь не собираюсь. И, похоже, NFL (Национальная футбольная лига — ред.) движется в том же направлении», — цитирует агентство слова Трампа.

Дональд Трамп: «Вы все дерьмо, а я ухожу» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее североамериканская футбольная лига Major League Soccer (MLS) разрешила игрокам и персоналу клубов проявлять солидарность с каким-либо событием во время исполнения гимнов перед началом матчей.

Ранее по городам США прокатилась волна беспорядков и погромов после гибели в Миннеаполисе от рук полиции чернокожего американца Джорджа Флойда.

При этом представители Демократической партии США, политические оппоненты республиканца Трампа, прямо поддерживали участников беспорядков.