В то же время сейчас сам Альянс находится в состоянии неустойчивого равновесия, так как президент Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение, что НАТО больше не нужно США.
«Если США выйдут из Альянса или начнут его роспуск, то в таком случае Турция из НАТО выйдет. Во всех остальных случаях Турция не будет инициировать проблемы с Альянсом, так как членство в НАТО укрепляет ее позиции. При всей конфликтности взаимоотношений с Грецией Турция знает, что войны с ней не допустит НАТО. Это значит, что Турция может быть спокойна за свою западную границу и концентрировать ресурсы в Сирии и Ливии», — объяснил политолог.
В начале июня греческий министр национальной обороны Никос Панайотопулос заявил о готовности Греции к возможному противостоянию со своим соседом и союзником по блоку НАТО — Турцией.
Конфликт между двумя странами разворачивается вокруг греческого морского шельфа, на котором турки намерены вести добычу нефти и газа.
Турция присоединилась к НАТО 18 февраля 1952 года, спустя три года после образования Альянса.