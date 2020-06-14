Несмотря на обострившийся конфликт с Грецией, у Турции нет необходимости покидать ряды членов Североатлантического альянса, а у НАТО нет желания ее исключать. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы зрителей You-tube-канала издания Украина.ру

Ищенко: Скоро границы внутри постсоветского пространства могут измениться

«Если США выйдут из Альянса или начнут его роспуск, то в таком случае Турция из НАТО выйдет. Во всех остальных случаях Турция не будет инициировать проблемы с Альянсом, так как членство в НАТО укрепляет ее позиции. При всей конфликтности взаимоотношений с Грецией Турция знает, что войны с ней не допустит НАТО. Это значит, что Турция может быть спокойна за свою западную границу и концентрировать ресурсы в Сирии и Ливии», — объяснил политолог.

В начале июня греческий министр национальной обороны Никос Панайотопулос заявил о готовности Греции к возможному противостоянию со своим соседом и союзником по блоку НАТО — Турцией.

Конфликт между двумя странами разворачивается вокруг греческого морского шельфа, на котором турки намерены вести добычу нефти и газа.

Турция присоединилась к НАТО 18 февраля 1952 года, спустя три года после образования Альянса.