Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали первый контракт как минимум на 300 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом, как пишет Welt, сообщило немецкое Министерство здравоохранения

В самом благоприятном случае разработка вакцины может быть завершена к концу года, уточнили в ведомстве.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 13 июня

По словам группы стран, речь идет о вакцине AZD1222, разработанной в Оксфордском университете, которая в настоящее время проходит испытания в большом исследовании. По словам AstraZeneca, недавно она заключила аналогичные соглашения с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса заявил о подписании контракта «на поставку до 400 миллионов доз вакцины для всего европейского населения».

«С сегодняшним подписанием наступает многообещающий первый шаг вперед для Италии и Европы. Вакцина — единственное окончательное решение Covid-19», — сказал он.

4 июня Германия, Франция, Нидерланды и Италия объявили о создании «Альянса инклюзивных вакцин», нацеленного на обеспечение доступности возможной будущей вакцины против коронавируса для европейцев.

По их словам, страны совместно будут вести переговоры с различными фармацевтическими компаниями, работающими над созданием вакцины.