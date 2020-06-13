«Среди пунктов, предусмотренных в постановлении, есть следующие: предусмотреть, что иностранцы и лица без гражданства (кроме постоянно проживающих на территории Украины, признанных беженцами, нуждающихся в дополнительной защите) не могут пересекать государственную границу без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией; отменить требование обязательной обсервации (самоизоляции — ред.) для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя, после восстановления пропуска лиц через КПВВ (контрольные пункты въезда — выезда — ред.)», — говорится в материале на правительственном портале.
Требование обязательной обсервации сохраняется только для прибывающих из стран «с широким распространением COVID-19».
Кроме того, в постановлении предусмотрено обязательное наличие в контрольных пунктах мест для медицинского осмотра.