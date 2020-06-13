Кабинет министров Украины отменил обязательную изоляцию из-за коронавируса COVID-19 для жителей Крыма и Донбасса. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба правительства

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