Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, необходимое для поступления в вузы. Об этом 13 июня заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов

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