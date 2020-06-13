Образование "на удаленке". Пятая часть украинских детей оказалась вне учебного процесса
Образование "на удаленке". Пятая часть украинских детей оказалась вне учебного процесса
© РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
«Было отменено проведение пробного ВНО, которое планировалось 15 июня этого года», — сказал он на брифинге.

По последним данным Минздрава, число выявленных случаев коронавируса на Украине составляет 30 тысяч 506, умерли 880 человек.

 