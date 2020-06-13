«Было отменено проведение пробного ВНО, которое планировалось 15 июня этого года», — сказал он на брифинге.
По последним данным Минздрава, число выявленных случаев коронавируса на Украине составляет 30 тысяч 506, умерли 880 человек.
«Было отменено проведение пробного ВНО, которое планировалось 15 июня этого года», — сказал он на брифинге.
По последним данным Минздрава, число выявленных случаев коронавируса на Украине составляет 30 тысяч 506, умерли 880 человек.
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