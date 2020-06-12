Украина не будет вносить дополнительные изменения в закон об образовании ради компромиссов с Венгрией. Об этом накануне в эфире программы «Право на власть» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

«Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, провозглашенные к закону об образовании". Мы эти рекомендации выполнили. И это "красная линия", которую я хочу сейчас четко озвучить для всех, кто переживает о судьбе закона об образовании, что Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании, кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией», — заявил Кулеба.

Взрывоопасное Закарпатье: Украинские венгры бьют тревогу © пресс-служба президента Украины

Отношения Украины и Венгрии осложнились после голосования Верховной Радой за закон «Об образовании», согласно которому расширяется использование украинского языка в школах. Венгрия обвинила украинские власти в нарушении прав национальных меньшинств, в частности живущих на Закарпатье венгров.