«Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, провозглашенные к закону об образовании". Мы эти рекомендации выполнили. И это "красная линия", которую я хочу сейчас четко озвучить для всех, кто переживает о судьбе закона об образовании, что Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании, кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией», — заявил Кулеба.
Он также отметил, что Венгрия никогда публично или на переговорах не возражала, что украинцы венгерского происхождения будут владеть украинским языком.
Отношения Украины и Венгрии осложнились после голосования Верховной Радой за закон «Об образовании», согласно которому расширяется использование украинского языка в школах. Венгрия обвинила украинские власти в нарушении прав национальных меньшинств, в частности живущих на Закарпатье венгров.