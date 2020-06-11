Герой Донецкой Народной Республики Ахрик Авидзба назначен помощником президента Абхазии по международным связям. Об этом сообщила пресс-служба главы республики 11 июня

Президент Абхазии согласился посетить Парад Победы в Москве 24 июня © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Авидзба Ахрика Руслановича помощником президента республики Абхазия по международным связям», — говорится в указе.

Авидзба — участник боевых действий в Донбассе с 2014 года. Он создал интернациональный отряд «Пятнашка» и был его командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в боях в районе Дебальцева и в Донецком аэропорту.

Также Авидзба являлся одним из инициаторов январского митинга в Сухуме, в ходе которого действующий на тот момент президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Позже ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта, на которых одержал победу лидер оппозиции Аслан Бжания.