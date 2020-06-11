«Назначить Авидзба Ахрика Руслановича помощником президента республики Абхазия по международным связям», — говорится в указе.
Авидзба — участник боевых действий в Донбассе с 2014 года. Он создал интернациональный отряд «Пятнашка» и был его командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в боях в районе Дебальцева и в Донецком аэропорту.
Также Авидзба являлся одним из инициаторов январского митинга в Сухуме, в ходе которого действующий на тот момент президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Позже ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта, на которых одержал победу лидер оппозиции Аслан Бжания.