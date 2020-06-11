Депутат Верховной Рады от «Голоса» Святослав Вакарчук, который сдал свой мандат, предположил, что на его место пройдет 19-й номер в списке партии Алина Свидерская. Об этом 11 июня он рассказал в комментарии журналистам, который транслировался в Facebook

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По данным СМИ, Свидерская замужем за Андреем Загороднюком, который занимает должность внештатного советника президента Украины, а в правительстве Алексея Гончарука был министром обороны.

Высшее образование получала в Киево-Могилянской академии по специальности правоведение, а потом и в британском Кембридже. При этом сама Свидерская призналась, что обучение в Англии ей помогла оплатить стипендия от фонда Джорджа Сороса. Также является стипендиатом программы «Всемирные студии» от фонда Виктора Пинчука.

В 2015 году она занимала пост советника тогдашнего министра экономики Айвараса Абромавичуса по вопросам дерегуляции. У Свидерской есть своя доля в энергетическом бизнесе — владеет 4,06% капитала ООО «Айсе Хидро Юкрейн» (занимаюется поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций на Украине). Основные владельцы — граждане Дании и Норвегии.