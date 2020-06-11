Россия якобы начала масштабную информационную кампанию для дестабилизации ситуации на юге Украины, используя при этом спецслужбы. Об этом 11 июня сообщил в Facebook глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк

На Украине судят мужчину, который хотел создать Сумскую Народную Республику Данилюк также добавил, что якобы спецслужбы России с этой целью открыли в соседней Молдавии организацию, которая консультирует украинцев в вопросах получения второго гражданства. Эксперт не сомневается, что эта спецоперация может ухудшить украинско-румынские отношения.