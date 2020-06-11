«В рамках специальных мер воздействия, направленных на дестабилизацию Украины и дальнейшее отделение ее отдельных регионов, российскими спецслужбами осуществляется рекламная кампания в социальных сетях, призванная поощрить жителей юга Украины, а особенно Бессарабии, к получению российского, румынского и молдавского гражданства», — предупредил эксперт.
Данилюк также добавил, что якобы спецслужбы России с этой целью открыли в соседней Молдавии организацию, которая консультирует украинцев в вопросах получения второго гражданства. Эксперт не сомневается, что эта спецоперация может ухудшить украинско-румынские отношения.