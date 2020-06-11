Разговоры о возможном увольнении Авакова пошли после нескольких резонансных преступлений, в которых так или иначе были замешаны правоохранители. При этом президент Владимир Зеленский высказался против отставки министра, мотивируя это тем, что тот должен добиться результата в расследовании громких дел, в частности, об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Шмыгаль отметил, что Авакову и Министерству внутренних дел приходится работать в сложных условиях для обеспечения стабильности в стране. По его мнению, в такой ситуации нельзя размениваться на политические шаги.
«Аваков в управлении кризисом демонстрирует хороший опыт, хорошие качества», — заявил премьер.
Ранее подписи за отставку Авакова начала собирать парламентская фракция партии «Голос». Сейчас документ рассматривает профильный комитет Верховной Рады.