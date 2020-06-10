Массовые протесты в странах Европы и США не означают конец западной цивилизации, которая смогла пережить гораздо более мощные кризисы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Политолог Серенко: России нужно вернуться к идее создания геополитического альянса с Германией и Японией © предоставлено Андреем Серенко Андрея Серенко, агрессивные массовые «гуляния» — это выплеск психологической усталости, которая накопилась во время вынужденных ограничений.

«Так что это лишь разрядка после выхода из ограничений, разрядка, безусловно, не самая конструктивная. Скорее всего, эта волна схлынет через какое-то время. США и раньше переживали конфликты на расовой почве, но это никак не сказалось на статусе державы. И в этот раз все закончится новым этапом стабильности», — рассказал политолог.

Бунты и погромы в разных странах мира стали глобальной реакцией на пандемию в странах, которые принадлежат к единой цивилизации и исповедуют единую ценностную модель.

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