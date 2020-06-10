Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе со своими соратниками прибыл в кабинет к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, которая в это время занималась другой работой, и стал требовать переговоров. Трансляцию 10 июня вел «Пятый канал» в Facebook

Члены фракции сели за отдельный стол. Порошенко подошел к столу генпрокурора и стал требовать выяснения обстоятельств с вручением ему подозрения. Он заявил, что подозрение ему должна вручать лично Венедиктова. Офис генпрокурора Украины просит взять Порошенко под стражу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы действовали абсолютно в рамках закона… Если вы считаете, что мои действия незаконные, вы можете обжаловать», — сказала она, отметив, что ее поручение прокурорам вручить подозрение Порошенко было достаточно и законно.

Когда Венедиктова призвала соблюдать порядок, Порошенко положил руки на ее стол и склонился над ним. Стоит отметить, что и Порошенко, и Венедиктова говорили между собой по-русски. После этого Венедиктова пригласила всех в другой кабинет. Сначала съемку вести запретили. Порошенко потребовал завести дело на людей из ГБР, которые, по его словам, незаконно арестовали картины, напали на депутатов и журналистов.

Венедиктова отметила, что давление на оппозицию не осуществляется. Переговоры велись на повышенных тонах. В конце концов генпрокурор распрощалась с депутатами и покинула помещение.