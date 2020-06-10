Перед своим избранием на высший государственный пост Зеленский заявлял, что намерен оставаться президентом Украины лишь один срок. Однако на недавней пресс-конференции в первую годовщину инаугурации он признался, что за пять лет вряд ли успеет завершить начатое.
По мнению Влада Росса, Зеленскому пока сопутствует удача, все знаковые события происходят в благоприятные для него годы. Если следующие выборы президента состоятся, как и запланировано, в 2024 году, то у него есть все шансы на переизбрание. Этому будет способствовать Юпитер в его доме власти, как планета успеха и собственно власти, а также Белая Луна и Ангел-хранитель в том же доме.
При этом астролог подчеркнул, что нынешнему лидеру государства не стоит расслабляться, так как увеличивается опасность покушения на него и его физической ликвидации.
«Марс — в доме огнестрельного оружия, да еще и в соединении с Меркурием в доме убийства. Так что второй срок может быть омрачен трупом. У Зеленского есть все шансы победить на выборах, но ему обязательно заранее нужно позаботиться об усилении охраны», — заявил Росс, добавив, что угроза может прийти как с запада, так и с востока страны.
Ранее Росс предсказал, что для Зеленского будет тяжелым 2021 год, в котором его может охватить депрессия.