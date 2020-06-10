Украинский астролог Влад Росс прокомментировал возможность переизбрания президента Владимира Зеленского на второй срок, отметив, что на это есть все шансы с точки зрения положения небесных светил. Однако Меркурий в доме убийства дает понять, что главе государства стоит опасаться за свою жизнь. Прогноз специалиста опубликовал 10 июня «Главред»

Перед своим избранием на высший государственный пост Зеленский заявлял, что намерен оставаться президентом Украины лишь один срок. Однако на недавней пресс-конференции в первую годовщину инаугурации он признался, что за пять лет вряд ли успеет завершить начатое.

Астрологические аспекты и эротические зоны президента Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Влада Росса, Зеленскому пока сопутствует удача, все знаковые события происходят в благоприятные для него годы. Если следующие выборы президента состоятся, как и запланировано, в 2024 году, то у него есть все шансы на переизбрание. Этому будет способствовать Юпитер в его доме власти, как планета успеха и собственно власти, а также Белая Луна и Ангел-хранитель в том же доме.

При этом астролог подчеркнул, что нынешнему лидеру государства не стоит расслабляться, так как увеличивается опасность покушения на него и его физической ликвидации.

«Марс — в доме огнестрельного оружия, да еще и в соединении с Меркурием в доме убийства. Так что второй срок может быть омрачен трупом. У Зеленского есть все шансы победить на выборах, но ему обязательно заранее нужно позаботиться об усилении охраны», — заявил Росс, добавив, что угроза может прийти как с запада, так и с востока страны.

Ранее Росс предсказал, что для Зеленского будет тяжелым 2021 год, в котором его может охватить депрессия.