У российских олигархов могли бы быть какие-то интересы в Белоруссии, но поскольку Белоруссия вне зоны их действия, то и влиять на события там они могут очень-очень ограниченно. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко заявил, что российские олигархи якобы финансируют белорусскую оппозицию.

Эксперт отметил, что не понимает претензий президента в адрес олигархов, поскольку с некоторыми из них (в частности, с Михаилом Гуцериевым) Лукашенко пребывает в прекрасных отношениях, и некоторые из них приобрели в Белоруссии немало собственности.

«Если Лукашенко так настроен против олигархов, пусть он немедленно изгонит Гуцериева из Белоруссии, национализирует его имущество и все активы. Почему он не боится китайских олигархов?» — задается вопросом Безпалько.

Политолог добавил, что ничем не подкрепленные заявления Лукашенко служат лишь элементом предвыборной борьбы и ставят своей целью показать белорусскому населению, что республикой управляет якобы народный президент.