Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что российские олигархи якобы финансируют белорусскую оппозицию.
Эксперт отметил, что не понимает претензий президента в адрес олигархов, поскольку с некоторыми из них (в частности, с Михаилом Гуцериевым) Лукашенко пребывает в прекрасных отношениях, и некоторые из них приобрели в Белоруссии немало собственности.
«Если Лукашенко так настроен против олигархов, пусть он немедленно изгонит Гуцериева из Белоруссии, национализирует его имущество и все активы. Почему он не боится китайских олигархов?» — задается вопросом Безпалько.
Политолог добавил, что ничем не подкрепленные заявления Лукашенко служат лишь элементом предвыборной борьбы и ставят своей целью показать белорусскому населению, что республикой управляет якобы народный президент.