«Столица не может перейти на следующие этапы послаблений противоэпидемических мероприятий», — написал Бондаренко.
Также по его словам, причиной является несоответствие столицы одному из критерии Минздрава. Установленная министерством норма для Киева 12 человек на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель составляет 15,23 чел./100 тыс. населения.
В то же время, летние площадки и террасы заведений работают при соблюдений противоэпидемических мероприятий. Кроме того, небольшие торговые сети открыты и для посещения внутри.