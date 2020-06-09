Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице пока не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина и открыть кафе, рестораны и бассейны, потому что город не соответствует показателю инцидентности на 100 тысяч населения. Об этом 9 июня в Facebook написал Кличко и его заместитель Владимир Бондаренко

Боксер в посудной лавке. Чем запомнится мэр Кличко киевлянам © Украина.ру

Также по его словам, причиной является несоответствие столицы одному из критерии Минздрава. Установленная министерством норма для Киева 12 человек на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель составляет 15,23 чел./100 тыс. населения.

В то же время, летние площадки и террасы заведений работают при соблюдений противоэпидемических мероприятий. Кроме того, небольшие торговые сети открыты и для посещения внутри.