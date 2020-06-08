По состоянию на 21:00 8 июня в мире зафиксировано более 7 млн 183 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 409 тыс. человек скончались, свыше 3,4 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Германия со 186,1 тыс. заболевших, следом идет Франция (189,2 тыс.).

На восьмом месте Перу (196,5 тыс.), потом Италия (235,2 тыс.) , затем Индия (265,8 тыс.), Великобритания (287,4 тыс.), Испания (288,6 тыс.), Россия (477,4 тыс.) и Бразилия (693,9 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 14 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 112,6 тыс. человек, смертность 5,6%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,41%, более 29,1 тыс. человек.

В Великобритании — 40,5 тыс. (14,13%), В Бразилии — 37,3 тыс. (5,38%), в Италии — 33,9 тыс. умерших (14,44%), в Испании — 28,7 тыс. (9,97%),.

Россия

В России по состоянию на 8 июня зафиксировано 477 172 случаев заболевания, 5997 заразившихся умерли, 231 009 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,26%, что примерно в 12 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 4 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 13 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 20,4 млн проверок на COVID — 19.

Поступательные действия московских властей позволили замедлить эпидемию коронавирунсной инфекции COVID-19 и сгладить эпидемическую кривую, но важно продолжать выявлять подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные, отслеживать все контакты, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в связи со снятием ограничений в российской столице.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 8 июня

«Московские власти с самого начала вспышки COVID-19 поступательно предпринимали целый комплекс как медицинских, так и немедицинских мер, которые позволили замедлить эпидемию и сгладить эпидемическую кривую», — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ призвала москвичей продолжать соблюдать основные правила гигиены — тщательно и часто мыть руки с мылом или обрабатывать обеззараживающим средством и респираторный этикет, а также защищать здоровье работников здравоохранения и сохранять готовность и мощности системы здравоохранения.

Депутат Федот Тумусов в беседе с телеканалом RT поприветствовал отмену пропускного режима в Москве.

«Это действительно очень радостно, когда отменяются все ограничения, самое главное, по передвижению, по самоизоляции», — сказал он.

Не за горами тот день, когда россияне смогут беспрепятственно выезжать за границу. Слухи о том, как скоро это случится, множатся. Однако власти пока не называют точные даты возобновления международного сообщения.

При этом парламентарий отметил, что риски заражения коронавирусом остаются, поэтому жителям столицы стоит по-прежнему уделять особое внимание санитарной гигиены.

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ ожидают увеличения числа молящихся после отмены режима самоизоляции в столице, с учетом санитарных мер в Московской соборной мечети могут принять около 1,5 тысячи человек, заявил РИА Новости первый замглавы Дамир Мухетдинов.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все основные ограничения, введенные из-за коронавируса, при условии сохранения эпидемиологической безопасности будут сняты в июне. С 9 июня в Москве отменяются самоизоляция и пропускной режим.

«Мы ожидаем, что после отмены самоизоляции будет больше людей. Сейчас в течение дня, например, в Московской соборной мечети собирается около 100 человек. Зал, который мы открыли, как раз вмещает до 100 человек. Но каждый день число молящихся увеличивается», — сказал Мухетдинов.

Он отметил, что в мечети есть и дополнительные ресурсы. «Если мы откроем все залы, то с учетом санитарных правил (дистанции) сможем вместить до 1,5 тысячи человек. А без дистанции Московская соборная мечеть вмещает около пяти тысяч. При этом рекорд —16 тысяч человек, но две трети — остаются молиться на улице», — пояснил представитель ДУМ РФ.

По его словам, сейчас сотрудники мечети контролируют, чтобы люди, прочитав молитву, выходили, «а не оставались, например, для чтения Корана, как это было принято: раньше могли прийти на целый день».

Кроме того, пока что не проводят пятничные молитвы, потому что как раз на них собирается больше всего людей.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 8 июня зафиксировано 27 462 случая заболевания, 797 заразившихся умерли (смертность 2.91%), 12 195выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 431 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Задачей карантина было предупреждение большого наплыва больных коронавирусом, которые требуют госпитализации, и можно сказать, что с ней более-менее справились, сказал украинский иммунолог Федор Лапий.

«Думаю, в ближайшее время среднесуточное количество выявляемых за сутки новых случаев COVID-19 будет примерно на уровне 450-500. Если, конечно, не будет каких-то манипуляций со статистикой. Задачей карантинных мер было предупреждение большого наплыва больных коронавирусом, которые требуют госпитализации. И, можно сказать, с этой задачей более-менее справились. Летом мы ожидаем стабильную ситуацию, учитывая, что большинство украинцев собирается путешествовать по маленьким городкам страны и отдыхать на небольших турбазах, где достаточно простора, чтобы минимизировать контакты. Такой отдых возможен и вполне безопасен», — отметил он.

Доктор уточнил, что еще рано отказываться от всех мер предосторожности.

«Люди есть люди. Они не могут все время быть в карантине. К тому же эффективность ограничительных мер сама по себе подрывает доверие к факту существования COVID-19. Когда у людей в окружении никто тяжело не заболел, у них возникают определенные сомнения, нужно ли далее придерживаться ограничительных мер. Особенно, когда сами представители власти не демонстрируют строгое соблюдение мер предосторожности», — отметил Лапий.

По его словам, местные власти должны позаботиться о том, чтобы у людей была возможность профилактики заражения коронавирусом.

«Маски по-прежнему следует носить. Конечно, если вы на озере или один в парке, маска не нужна. Но если вы в закрытом помещении, где есть другие люди (это касается транспорта, общественных мест, магазинов), то маска все еще необходима — это один из барьеров на пути распространения вируса. По-прежнему надо придерживаться дистанции», считает он.

На Украине пока действительно рано праздновать победу над коронавирусом. Так, в Одесской области уже выявили более тысячи зараженных, а двух селах Одесской области устанавливают КПП из-за вспышки COVID-19.

Из-за вспышки коронавируса в селах Дмитровка и Криничная С 9 июня будет введен особый режим въезда и выезда, сообщила пресс-служба Болградской РГА.

«По состоянию на 8 июня 2020 года в Болградском районе зарегистрированы 34 случая заболеваемости COVID-19, в связи с чем принято решение запретить в районе деятельность учреждений культуры, совершение межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь прохождения которых пролегает через Болградский район, работу учреждений общего среднего образования, которые совершают подготовку пунктов проведения ВНО, в том числе пробного тестирования», — сказано в сообщении.

Через Дмитровку и Криничное запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в пригородном и междугорожном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность заведений питания.

Кроме этого, будет введен учет лиц, въезжающих на территорию сел, будут осуществляться мероприятия по обеспечению их самоизоляции, а также — температурный скрининг водителей, пассажиров и граждан, пересекающих КПП.

В мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве выступил против расизма любого рода и призвал демонстрантов соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить распространение вируса.

«Мы продолжаем настаивать на отслеживании ситуации, чтобы не допустить возвращение вируса, особенно во время того, как в ряде стран возобновляются массовые собрания всех видов. ВОЗ полностью поддерживает равенство и глобальное движение против расизма. Мы отвергаем дискриминацию любого рода. Мы призываем всех протестующих по всему миру делать это безопасно», — цитирует РИА Новости гендиректора ВОЗ.

Гебрейесус настаивает на том, что важно соблюдать дистанцию как минимум в 1 метр друг от друга, очищать руки, прикрываться во время кашля и носить маски во время протестов. А заболевшим COVID-19 необходимо оставаться дома и вызвать врача.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 8 июня

Власти Бразилии в воскресенье, 7 июня, опубликовали две сводки статистических данных, в которых число скончавшихся от последствий COVID-19 за минувшие сутки различается на 857.

Расхождение в данных зафиксировано всего через два дня после того, как президент страны Жаир Болсонару принял решение больше не обнародовать полную статистику заболеваемости. Работа сайта, на котором министерство здравоохранения публикует эту статистику, была прервана 5 июня. День спустя доступ к странице был восстановлен, но там перестали отображаться общие данные о числе зараженных и погибших в отдельных штатах и в стране в целом. После перерыва остались доступны лишь сведения о суточном приросте.

Тем временем в этом году ожидается существенный спад в мировой экономике, говорится в докладе Всемирного банка за июнь 2020 года.

«Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сжатие на 5,2%. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года», — приводит РИА Новости содержание документа.

В то же время эксперты пересмотрели прогнозы роста мирового ВВП в 2021 году в сторону увеличения. По их прогнозам, данный показатель составит 4,2%, а не 2,6%, как сообщалось в январе.