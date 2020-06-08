Сын начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Артака Давтяна устроил пышную свадьбу во время действия режима ЧП, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщило агентство «Новости-Армения»

Новобрачные обвенчались в церкви, а затем отправились в особняк Давтяна, где прошел фуршет на более чем 100 гостей. Событие вызвало бурную негативную реакцию в соцсетях. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Согласно последним данным, в Армении зафиксировано 13,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 200 человек, 4 тыс. выздоровели.