Новобрачные обвенчались в церкви, а затем отправились в особняк Давтяна, где прошел фуршет на более чем 100 гостей. Событие вызвало бурную негативную реакцию в соцсетях.
В связи с пандемией в Армении запрещены любые массовые мероприятия. При этом глава Генштаба заявил, что у каждого есть право на «личную жизнь» и попросил «не вторгаться в личное пространство» его семьи.
Согласно последним данным, в Армении зафиксировано 13,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 200 человек, 4 тыс. выздоровели.