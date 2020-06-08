Новобрачные обвенчались в церкви, а затем отправились в особняк Давтяна, где прошел фуршет на более чем 100 гостей. Событие вызвало бурную негативную реакцию в соцсетях.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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В связи с пандемией в Армении запрещены любые массовые мероприятия. При этом глава Генштаба заявил, что у каждого есть право на «личную жизнь» и попросил «не вторгаться в личное пространство» его семьи.

Согласно последним данным, в Армении зафиксировано 13,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 200 человек, 4 тыс. выздоровели.