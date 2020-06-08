«Ему бы стоило оставить одну из его резиденций, где он мог бы выращивать картошку, арбузы, коровок — то, что в принципе ему нравится. Мог бы заниматься преподавательской деятельностью, если он хотел бы, мог бы консультированием заниматься», — отметил Цепкало.
Оппозиционер добавил, что любой покинувший свой пост президент должен вести жизнь обычного гражданина.
«Возможно, государство могло бы обеспечить его охраной — один-два человека. Потому что не всем людям нравилось, как он государством управляет», — добавил он.
Ранее Лукашенко сравнил оппонента с хряком — президент вспомнил слова Цепкало, что тот однажды вызвал доверие матери благодаря знанию о том, сколько поросят рождается от свиноматки.
«Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята», — сказал Лукашенко.
Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.