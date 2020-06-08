Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что готов гарантировать безопасность нынешнему главе республики Александру Лукашенко после его ухода с должности. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Баренцева», опубликованном накануне

«Ему бы стоило оставить одну из его резиденций, где он мог бы выращивать картошку, арбузы, коровок — то, что в принципе ему нравится. Мог бы заниматься преподавательской деятельностью, если он хотел бы, мог бы консультированием заниматься», — отметил Цепкало.

Лукавый противник или неудобный союзник? Эксперты о президенте Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Возможно, государство могло бы обеспечить его охраной — один-два человека. Потому что не всем людям нравилось, как он государством управляет», — добавил он.

Ранее Лукашенко сравнил оппонента с хряком — президент вспомнил слова Цепкало, что тот однажды вызвал доверие матери благодаря знанию о том, сколько поросят рождается от свиноматки.

«Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята», — сказал Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.