Глава Министерства юстиции Денис Малюська признал, что во время введения карантина на Украине могла быть нарушена Конституция. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщило издание «Украинские новости»

«Но вопрос в том, что задача государства, в том числе одна из главных — это заботиться о человеке, заботиться о его жизни, заботиться о его здоровье. Давайте посмотрим на суть акта. Даже, если, допустим, было какое-то нарушение процедуры, нарушение Конституции (и здесь я сейчас буду комментировать не столько как юрист, сколько как член правительства), цель была защитить людей, защитить их жизнь и здоровье. И это по большому счету удалось, если мы посмотрим на цифры заболеваемости и смертности в Украине и в странах, которые среагировали несколько позже», — отметил министр.

Украина выходит из карантина с колоссальными потерями © REUTERS, Gleb Garanich

«Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными», — добавил он.

Целью карантина, считает Малюська, была защита граждан — и власти ее достигли.

Карантин в связи с пандемией коронавируса на Украине был введен 12 марта. В настоящее время власти постепенно его ослабляют. Так, с 25 мая возобновило работу метро с условиями соблюдения мер предосторожности.