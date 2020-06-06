Инициатива президента США Дональда Трампа по расширению формата G7 до G11 говорит о том, что Трамп пытается создать собственный наднациональный механизм, с помощью которого он мог бы решить некоторые задачи, которые пошли бы на пользу ему и его политической партии. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Политолог Серенко: Ситуация с протестами в США выгодна и Трампу, и Байдену © предоставлено Андреем Серенко

«Мол, это гости Трампа и его союзники. Германия, Франция и Великобритания, конечно, идут в фарватере американской политики, но личное отношение к Трампу там неоднозначное, и он нуждается в большем числе друзей», — пояснил Серенко.

Поэтому перед выборами Трамп пытается компенсировать эти проколы во внутренней политике за счет создания международной коалиции в свою поддержку. Это будет такой важный сигнал, показывающий, что у него много друзей, среди которых есть даже Россия, добавил политолог.