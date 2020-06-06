Эксперт полагает, что Трамп пытается использовать идею о расширении «семерки» для того, чтобы приглашенные туда новые страны (Индия, Австралия, Южная Корея и Россия) были обязаны ему этим приглашением.
«Мол, это гости Трампа и его союзники. Германия, Франция и Великобритания, конечно, идут в фарватере американской политики, но личное отношение к Трампу там неоднозначное, и он нуждается в большем числе друзей», — пояснил Серенко.
Поэтому перед выборами Трамп пытается компенсировать эти проколы во внутренней политике за счет создания международной коалиции в свою поддержку. Это будет такой важный сигнал, показывающий, что у него много друзей, среди которых есть даже Россия, добавил политолог.