Аргументы США по санкциям в отношении «Северного потока-2» имеют много общего с «фейк-ньюс» и мало общего с реальностью. Об этом сообщила пресс-служба Восточного комитета германской экономики, объединяющего представителей бизнеса, работающего с Россией, в Twitter 5 июня

«Северному потоку-2» быть: в Совфеде назвали незаконными угрозы санкций со стороны США © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение Сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против «Северного потока-2», которые нацелены на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства газопровода. Они будут распространяться на всех, кто так или иначе задействован в его прокладке.

«Политические аргументы, которые представители США приводят в противовес проекту "Северный поток-2", имеют много общего с "фейк ньюс" и мало относятся к реальности», — заявил представитель Восточного комитета Оливер Хермес.

Он подчеркнул, что «Северный поток-2» не угрожает европейской энергобезопасности, а посредством дополнительных объемов газа обеспечивает стабильность европейским домохозяйствам и предприятиям при росте спроса.

По его словам, США много лет утверждают, что Германия станет заложницей энергетических отношений с Россией, однако доказательства этому до сих пор нет.

Deutsche Wirtschaft warnt vor neuen US-#Sanktionen gegen #NordStream2. #OAOEV-Vorsitzender Oliver Hermes: Sanktionspläne wären direkter Eingriff in Rechtssicherheit in der #EU. Es droht ein Scherbenhaufen im transatlantischen Verhältnis: https://t.co/XhAXpLi3yR pic.twitter.com/VNDs7VStt8 — Ost-Ausschuss — Osteuropaverein (@OstAusschuss) June 5, 2020

Внесенный Крузом законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся «Северного потока-2», будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также сенатор предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают услуги или помещения для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве.