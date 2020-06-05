Минздрав Украины не разрешил Киеву открыть кафе и рестораны, как и еще семи областям. Об этом главный врач Украины Виктор Ляшко сообщил 5 июня во время брифинга, который транслировало украинское ТВ

Вспышка COVID-19 в львовских «Карпатах» отправила клуб на карантин © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«По индикаторам у нас сегодня не проходят: по заболеваемости — Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ровенская область и Черновцы, а по тестированиям не проходят Донецкая область, Луганская — почти проходит, но 11,96 на 100 тысяч населения», — сказал Ляшко.

Он отметил, что в этих областях не должны разрешать работу заведений общепита. Позднее мэр Киева Виталий Кличко выступил на брифинге, на котором объявил, что рестораны и кафе в столице пока работать для приема посетителей внутри своих заведений не будут.