По его словам, из-за показателей заболеваемости коронавирусом, а также из-за небольшого количества проведенных ПЦР-тестирований на 100 тысяч населения, открыть кафе и рестораны не разрешили Киеву, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровненской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областям.
«По индикаторам у нас сегодня не проходят: по заболеваемости — Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ровенская область и Черновцы, а по тестированиям не проходят Донецкая область, Луганская — почти проходит, но 11,96 на 100 тысяч населения», — сказал Ляшко.
Он отметил, что в этих областях не должны разрешать работу заведений общепита. Позднее мэр Киева Виталий Кличко выступил на брифинге, на котором объявил, что рестораны и кафе в столице пока работать для приема посетителей внутри своих заведений не будут.