Китай направит своих военных для участия в военном параде в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественно войне, сообщает Интерфакс со ссылкой на китайскую газету «Хуаньцю шибао» 4 июня

«Соответствующие специалисты сказали "Хуаньцю шибао", что Китай с большой степенью вероятности оправит подразделение почетного караула Народно-освободительной армии Китая для участия в параде», — цитирует агентство газету.

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По его словам, КНР готова и впредь совместно с Россией и всем международным сообществом отстаивать итоги победы в Великой Отечественной войне и сохранять мир в нынешнее трудное время.

Газета считает, что это заявление дипломата можно расценивать как позитивный сигнал относительно того, что Китай отправит военных для участия в военном параде на Красной площади.