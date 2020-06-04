«Соответствующие специалисты сказали "Хуаньцю шибао", что Китай с большой степенью вероятности оправит подразделение почетного караула Народно-освободительной армии Китая для участия в параде», — цитирует агентство газету.
Как уточняется, 1 июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь завил на брифинге, что Китай поддерживает проведение с российской стороной мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По его словам, КНР готова и впредь совместно с Россией и всем международным сообществом отстаивать итоги победы в Великой Отечественной войне и сохранять мир в нынешнее трудное время.
Газета считает, что это заявление дипломата можно расценивать как позитивный сигнал относительно того, что Китай отправит военных для участия в военном параде на Красной площади.