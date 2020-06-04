Владельцы автомобилей с европейской регистрацией собрались в правительственном квартале с несколькими требованиями, и чтобы их контролировать, в центр города стянули Нацгвардию и взрывотехников. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе МВД Украины

Украина.ру на Youtube Возможно ли примирение Запада и Юго-Востока Украины? Ищенко отвечает на вопросы зрителей