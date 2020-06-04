«Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации», — говорится в сообщении.
Как сообщает «112 Украина», митингующие требуют предоставить выводы относительно Комплексного закона о доступном растаможивании транспорта для дальнейшего голосования в комитете и Раде.