Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) благодарна российским партнерам за вклад в оперативную работу организации по борьбе с коронавирусом. Об этом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил в ходе онлайн-брифинга 3 июня, передает РИА Новости

«У нас есть несколько месяцев»: ВОЗ спрогнозировала вторую волну пандемии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Я благодарен нашим партнерам в Российской Федерации, Германии, Великобритании, Польше за их вклад в нашу оперативную работу. За предоставление бригад по оказанию медицинских услуг, мобильных лабораторий и специалистов», — сказал Клюге.

К настоящему времени российские военные медики оказали помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении в борьбе с коронавирусом. В общей сложности за рубежом отечественные специалисты провели дезинфекцию 140 населенных пунктов, обработали более 3 миллионов кв. м поверхностей зданий и сооружений, а также около миллиона квадратных метров площадей и дорог.