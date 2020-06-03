Он отметил, что ВОЗ продолжает оказывать поддержку странам в решении таких вопросов, как лечение больных COVID-19, лабораторная диагностика, эпидемиология, эпидемиологический надзор, логистика и поставки материалов.
«Я благодарен нашим партнерам в Российской Федерации, Германии, Великобритании, Польше за их вклад в нашу оперативную работу. За предоставление бригад по оказанию медицинских услуг, мобильных лабораторий и специалистов», — сказал Клюге.
К настоящему времени российские военные медики оказали помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении в борьбе с коронавирусом. В общей сложности за рубежом отечественные специалисты провели дезинфекцию 140 населенных пунктов, обработали более 3 миллионов кв. м поверхностей зданий и сооружений, а также около миллиона квадратных метров площадей и дорог.