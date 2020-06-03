По его словам, выборы на этом округе не могут быть назначены из-за того, что ЦИК до сих пор не получила документы, подтверждающие смерть Давиденко.
«Обращаются представители СМИ с просьбой прокомментировать назначение выборов в одномандатном избирательном округе №208. Хочу обратить внимание, что по состоянию на сейчас в ЦИК не поступало ни одного документа, который бы удостоверял факт досрочного прекращения полномочий народного депутата», — заявил Диденко.
Он добавил, что в госбюджете на 2020 год отсутствует финансирование промежуточных выборов.
В конце мая тело нардепа Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе в Киеве. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются все возможные версии произошедшего.
На прошлой неделе сообщалось, что в связи с гибелью нардепа «Батькивщина» поддержит на довыборах кандидатуру лидера Радикальной партии Олега Ляшко.