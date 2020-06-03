Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) пока не планирует назначать новые выборы на округе №208 Черниговской области, от которого в Верховную Раду прошел погибший в Киеве Валерий Давиденко. Об этом 2 июня сообщил глава ЦИК Олег Диденко, передает rbc.ua

Тимошенко поможет Ляшко стать депутатом Рады — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Обращаются представители СМИ с просьбой прокомментировать назначение выборов в одномандатном избирательном округе №208. Хочу обратить внимание, что по состоянию на сейчас в ЦИК не поступало ни одного документа, который бы удостоверял факт досрочного прекращения полномочий народного депутата», — заявил Диденко.

Он добавил, что в госбюджете на 2020 год отсутствует финансирование промежуточных выборов.

В конце мая тело нардепа Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе в Киеве. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются все возможные версии произошедшего.

На прошлой неделе сообщалось, что в связи с гибелью нардепа «Батькивщина» поддержит на довыборах кандидатуру лидера Радикальной партии Олега Ляшко.