Международная федерация футбола (ФИФА) попросила национальные футбольные лиги не применять санкции к игрокам, которые требуют справедливости по делу об убийстве полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в США во время матчей, пишет РИА Новости 2 июня

«ФИФА в полной мере понимает глубину чувств и озабоченность, выраженную многими футболистами в свете трагических обстоятельств дела Флойда», — говорится в заявлении ФИФА.

США оказались не готовы к Майдану на своей территории © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

ФИФА также напомнила, что «неоднократно заявляла о своей решительной борьбе с расизмом и дискриминацией любого рода и недавно ужесточила свои собственные дисциплинарные правила с целью искоренению такого поведения».

Солидарность с протестующими в США ранее выразили футболисты немецкой Бундеслиги, в частности, представители дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Аршаф Хакими, Маркус Тюрам из менхенгладбахской «Боруссии» и Уэстон Маккенни, выступающий за «Шальке».