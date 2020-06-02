«ФИФА в полной мере понимает глубину чувств и озабоченность, выраженную многими футболистами в свете трагических обстоятельств дела Флойда», — говорится в заявлении ФИФА.
Там также сказано, что организаторы соревнований «должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст событий».
ФИФА также напомнила, что «неоднократно заявляла о своей решительной борьбе с расизмом и дискриминацией любого рода и недавно ужесточила свои собственные дисциплинарные правила с целью искоренению такого поведения».
Солидарность с протестующими в США ранее выразили футболисты немецкой Бундеслиги, в частности, представители дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Аршаф Хакими, Маркус Тюрам из менхенгладбахской «Боруссии» и Уэстон Маккенни, выступающий за «Шальке».