«ФИФА в полной мере понимает глубину чувств и озабоченность, выраженную многими футболистами в свете трагических обстоятельств дела Флойда», — говорится в заявлении ФИФА.

США оказались не готовы к Майдану на своей территории
США оказались не готовы к Майдану на своей территории
© РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк
Там также сказано, что организаторы соревнований «должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст событий».

ФИФА также напомнила, что «неоднократно заявляла о своей решительной борьбе с расизмом и дискриминацией любого рода и недавно ужесточила свои собственные дисциплинарные правила с целью искоренению такого поведения».

Солидарность с протестующими в США ранее выразили футболисты немецкой Бундеслиги, в частности, представители дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Аршаф Хакими, Маркус Тюрам из менхенгладбахской «Боруссии» и Уэстон Маккенни, выступающий за «Шальке».