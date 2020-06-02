Спикер представителей Конгресса США Ненси Пелоси и лидер меньшинства Чак Шуммер раскритиковали президента Дональда Трамп за неэффективное руководство страной во время массовых протестов. Об этом 2 июня сообщает РИА Новости

США оказались не готовы к Майдану на своей территории © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

Хозяин Белого дома после зачистки сквера прогулялся до Епископальной церкви святого Иоанна, подожженной накануне протестующими.

Представители Демократической партии полагают, что Соединенным Штатам сейчас необходим настоящий лидер. Насилие со стороны полиции они осудили.

«Продолжающееся разжигание раздоров, нетерпимости и насилия президентом трусливо, малоэффективно и опасно. В то время когда наша страна требует объединения, президент разрывает ее в клочья. Применение слезоточивого газа против мирных протестующих без провокаций, чтобы президент просто мог позировать для фотографий перед церковью, обесценивает все, чему нас учит вера», — говорится в совместном заявлении Пелоси и Шуммера.

Протесты во многих городах США начались после того, как в Миннеаполисе темнокожий Флойд Джордж скончался в реанимации из-за жестокого обращения полиции. Протестующие крушат автомобили и супермаркеты, для борьбы с беспорядками используют части Национальной гвардии США.