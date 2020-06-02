Вне зависимости от ситуации с пандемией, к власти в США поочередно будут приходить то силы, которые исповедуют идеологию глобализма, то силы, придерживающиеся концепции национального эгоизма. Об этом рассказал политолог Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Политолог Искандарян о пандемии: Мир будет меняться, а Кавказ — нет © Sputnik /Asatur Yesayants

Что же касается перспектив Дональда Трампа остаться на второй срок, указал Искандарян, то до выборов еще очень приличное время, и ситуация будет меняться в зависимости от того, насколько США справятся с коронавирусом.

Политолог добавил, что не стоит ожидать по-настоящему конфликтных взаимоотношений между США и Китаем прямо сейчас, поскольку и у той, и у другой стороны очень много забот, помимо конфликта.