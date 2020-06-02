«В Америке всегда есть и та, и другая составляющая. Это вообще основное содержание американской внешней политики. Волны глобализма и волны изоляционизма сменяют друг друга. Для этого даже специальный термин есть — «геолокализация», «глобальный» и «локальный» в одном слове. Эта интрига сохранится, и эта синусоида в американской политике будет всегда», — пояснил эксперт.
Что же касается перспектив Дональда Трампа остаться на второй срок, указал Искандарян, то до выборов еще очень приличное время, и ситуация будет меняться в зависимости от того, насколько США справятся с коронавирусом.
Политолог добавил, что не стоит ожидать по-настоящему конфликтных взаимоотношений между США и Китаем прямо сейчас, поскольку и у той, и у другой стороны очень много забот, помимо конфликта.