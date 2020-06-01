Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился во время официального визита в Будапешт о смягчении позиции Венгрии по нескольким вопросам. Об этом 1 июня сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента

Отмечается, что ряд встреч на высшем уровне закончился результативно. Украина готова идти на компромиссы, чтобы наладить отношения с Венгрией — Кулеба © Facebook, Міністерство закордонних справ України

«Нам удалось договориться о смягчении позиции венгерской стороны в вопросе закона "Об образовании". Взамен мы согласились создать так называемый Венгерский район с центром в Береговом, который будет состоять не только из монокультурного населения, но и из украинских/румынских/русинских поселений», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны якобы договорились по вопросу изучения венгерского языка и культуры в Закарпатье.

Также отмечается, что в Офисе президента готовят встречу Владимира Зеленского и Виктора Орбана в Киеве. В июле стороны намерены подписать меморандум о сотрудничестве.