Отмечается, что ряд встреч на высшем уровне закончился результативно.
«Нам удалось договориться о смягчении позиции венгерской стороны в вопросе закона "Об образовании". Взамен мы согласились создать так называемый Венгерский район с центром в Береговом, который будет состоять не только из монокультурного населения, но и из украинских/румынских/русинских поселений», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны якобы договорились по вопросу изучения венгерского языка и культуры в Закарпатье.
Также отмечается, что в Офисе президента готовят встречу Владимира Зеленского и Виктора Орбана в Киеве. В июле стороны намерены подписать меморандум о сотрудничестве.