Съемочная группа американского телеканала СNN была задержана во время прямой трансляции с места беспорядков в штате Миннеаполис, вызванных убийством полицейскими чернокожего гражданина во время ареста, сообщает РИА Новости 29 мая

По данным агентства, журналист Омар Хименес вел прямое включение с места событий, когда к нему подошли копы и арестовали его, невзирая на законные требования репортера не мешать его работе.

Перемога: украинская полиция наконец сравнилась с американской © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Протесты в штате Миннеаполис продолжаются третий день, люди не могут успокоиться после убийства полицейскими Джорджа Флойда и появления в соцсетях видео его задержания.

Судя по видеозаписи, один из представителей власти давил коленом на горло лежащему на земле задержанному. Тот сначала сказал, что не может дышать, а потом потерял сознание. Вскоре он скончался.

В городе прошли массовые беспорядки возмущенных жителей с поджогами и вандализмом. Дело об убийстве передали ФБР.