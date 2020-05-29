По данным агентства, журналист Омар Хименес вел прямое включение с места событий, когда к нему подошли копы и арестовали его, невзирая на законные требования репортера не мешать его работе.
Однако полицейские сначала надели наручники на него, а потом и на остальных членов съемочной группы — двух операторов и продюсера.
Протесты в штате Миннеаполис продолжаются третий день, люди не могут успокоиться после убийства полицейскими Джорджа Флойда и появления в соцсетях видео его задержания.
Судя по видеозаписи, один из представителей власти давил коленом на горло лежащему на земле задержанному. Тот сначала сказал, что не может дышать, а потом потерял сознание. Вскоре он скончался.
В городе прошли массовые беспорядки возмущенных жителей с поджогами и вандализмом. Дело об убийстве передали ФБР.