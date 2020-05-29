Россия сама не создала достойных китайского рынка аналогов для деревообработки, поэтому в отсутствие других альтернатив вынуждена поставлять кругляк. Но даже запрет на вывоз круглого леса все равно не подтолкнет Россию к созданию лесообрабатывающих мощностей. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаист Николай Вавилов: Китай подбирает крохи с советского стола © скриншот видео vk.com

По его словам, все разговоры про якобы выпитый китайцами Байкал и вырубленную Тайгу, как правило, идут из западной России, где люди либо по незнанию, либо по злому умыслу ведут подобную пропаганду.

Вавилов добавил, что в условиях роста китайского влияния Россия должна думать не о том, как бы ей отказаться от экономического сотрудничества с Пекином, а о том, как получить максимум от этого сотрудничества.