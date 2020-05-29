«Нельзя забывать, что от вырубки леса в прямом смысле слова кормится значительная часть Сибири и Дальнего Востока. Если мы запретим вывоз леса, то оставим без еды не китайцев, а россиян. И там это все прекрасно понимают», — подчеркнул эксперт.
По его словам, все разговоры про якобы выпитый китайцами Байкал и вырубленную Тайгу, как правило, идут из западной России, где люди либо по незнанию, либо по злому умыслу ведут подобную пропаганду.
Вавилов добавил, что в условиях роста китайского влияния Россия должна думать не о том, как бы ей отказаться от экономического сотрудничества с Пекином, а о том, как получить максимум от этого сотрудничества.