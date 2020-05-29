У украинского лидера Владимира Зеленского появится возможность избежать досрочных президентских выборов, если он даст ход делам против своего предшественника Петра Порошенко. Об этом политолог Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру 28 мая

Царев объяснил, зачем Порошенко так нужен Зеленскому, и почему его не будут сажать © РИА Новости, Нина Зотина

«Если они (члены команды Зеленского. — Ред.) не будут дальше устраивать междусосбойчик с противниками ("Европейской солидарностью". — Ред.), а предъявят хотя бы два-три серьезных обвинения Порошенко и быстро доведут эти дела до суда, в режиме "турбо", то у Зеленского появится шанс хотя бы досидеть первый президентский срок. О втором я не говорю», — сказал Погребинский.

Сейчас же, по мнению эксперта, Зеленский всего боится и стоит на пути, на котором «не дожить до конца первого срока».

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