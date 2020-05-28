По всему миру подходит к завершению карантин, и политическая жизнь снова начинает бурлить в некоторых странах, среди которых и Украина. Политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру дал свой прогноз развития ситуации

- Михаил Борисович, в разных странах мира начинают постепенно снимать ограничения из-за пандемии, Украина не исключение: уже прошли протесты под предводительством Порошенко, ультраправые атаковали офис Виктора Медведчука. Что будет дальше — какой вам видится украинская политика после карантина?

— Это все зависит от того, как поведет себя наш непрогнозируемый президент. В принципе у него есть все козыри для того,чтобы скорректировать свою политику.

Радикалы ему ясно показали, что они его презирают, готовы на нем топтаться и при первой возможности оторвут ему голову.

Радикалы показали силу. Эксперты о протестах Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Гончаренко, и что-то ему доказывать — то будет медленное сползание к концу правления Зеленского.

Если он, Ермак и те люди, которые понимают, что им нет места в режиме, который заменит Зеленского, — а никто кроме Порошенко и компании в реальности так агрессивно себя не ведет, и если кто и сможет совершить переворот, то только эта компания — если они не будут дальше устраивать междусосбойчик с противниками, а предъявят хотя бы два-три серьезных обвинения Порошенко и быстро доведут эти дела до суда, в режиме «турбо», то у Зеленского появится шанс хотя бы досидеть первый президентский срок. О втором я не говорю.

Сейчас он, похоже, всего боится, а если так, то он стал на путь, на котором не дожить до конца первого срока.

- Европейский союз при некотором сопротивлении так называемых «бережливых стран» рассматривает план Меркель и Макрона о масштабных вливаниях бюджетных средств в экономику. Может ли Украина последовать по такому пути, чтобы спасти свою экономику?

— Конечно, не может. У Украины нет средств, и похоже, что она не получит какие-то серьезные средства для спасения экономики.

Поэтому я думаю, что у нас будет серьезное падение, не такое, как могло бы быть. Будет успешно, если обвал ВВП будет не двузначным, менее 10%.

Однако пока трудно делать оценки, думаю, серьезные исследования на этот счет появятся в ближайшие несколько недель, пока их нет.

- Противодействие «бережливых» Дании, Австрии, Голландии и Швеции плану Франции и Германии выглядит как еще один довод в пользу растущего раскола в ЕС…

— Я думаю, эти страны не хотят растрачивать свои капиталы на страны, которые не проявляют бережливости и аккуратности. Тут видны отличия работоспособного и эффективного севера и отдыхающего юга Европы, как уже было неоднократно сказано.

Коронавирус в Европе: рост безработицы, Черногория без коронавируса, а Чехия — без большинства карантинных ограничений © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

А предложение этих богатых северных стран, Дании, Швеции и прочих, которые не собираются спасать ЕС деньгами своих налогоплательщиков и готовы только в долг давать — куда им в долг, у слабых стран ЕС уже долг выше ВВП Италии, — ведет Евросоюз к распаду.

Франция и Германия пытаются это остановить, поскольку являются дуэтом лидеров, спасающих единство Европейского союза.

Чем это закончится, пока не ясно, думаю, будет найден какой-то компромисс между двумя этими позициями.

Ведь предложения Франции и Германии тоже не являются очень уж благотворительными, но это уже отдельная история.

- В связи с этим расколом какими вам видятся перспективы развития отношений Украины и ЕС?

— Ясно, что Украина будет на периферии интереса к тому, что у нас происходит, и европейцы скорее будут искать способ как прекратить противостояние с Россией.

Потому что Россия — страна, которая обладает колоссальными ресурсами. Используя эти ресурсы можно выкарабкиваться из экономического кризиса, без них это будет намного сложнее.

А Украина — это вечный проситель, и мне кажется, что интерес к Украине будет иссякать в ближайшие годы, если не будет каких-то серьезных катаклизмов. Михаил Погребинский. Биографическая справка © Владимир Трефилов

Хотя я думаю, что те, кто пытается просчитывать ситуацию, заинтересованы скорее в катаклизме.

Например, спровоцировать Москву, чтобы она заняла более решительную позицию в части поддержки ДНР и ЛНР, чего пока нет, но это не исключено.

Так вот, если Киев пойдет дальше этим путем, тогда у них появляется шанс, спровоцировав Москву, привлечь к себе внимание и отодвинуть перспективы поиска урегулирования отношений России с Европой, которое противоречит интересам Киева.