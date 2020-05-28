Замруководителя 307 департамента «Газпрома» Андрей Филиппов и главный геолог «Газпром добыча Ноябрьск» Дмитрий Изосимов попытались обмануть государство и руководство компании, чтобы скрыть масштабы проблем при освоении Чаяндинского месторождения. Об этом свидетельствуют внутренние документы «Газпрома», сообщила «Лента.ру» 28 мая

Карантин на Чаянде не препятствует функционированию «Силы Сибири» — «Газпром» © commons.wikimedia.org, Presidential Executive Office | Перейти в фотобанк

При этом документы свидетельствуют о том, что при освоении Чаяндинского месторождения были допущены ошибки, в том числе такие, что могут повлечь срыв многомиллиардного контракта с КНР.

Инженеры уведомили об этом руководство «Газпрома», которое созвало комиссию для разбора ошибок. Ее главой был назначен Филиппов. Он, в свою очередь, приказал инженерам написать отписку — обновленный и противоречащий изначальному план освоения Чаяндинского месторождения.

«Фактически это служебный подлог, который вводит в заблуждение руководство "Газпрома" и государственные органы… Также из "отписки" следует, что Чаянда уже работает на пределе и не сможет в полном объеме заполнить газопровод "Сила Сибири" в соответствии с изначально утвержденным государством планом», — говорится в сообщении издания.

Пресс-служба «Газпрома» на запрос «Ленты.ру» ответила, что у проекта «Сила Сибири» «проблем нет».

В 2014 году «Газпром» и China National Petroleum Corporation (CNPC) заключили 30-летний контракт на поставку газа. Стоимость поставок газа в Китай не раскрывалась — российская компания настаивает, что это коммерческая тайна. Сумма соглашения составила $400 миллиардов.