Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины применила к бывшему заместителю министра обороны страны меру пресечения в виде личного поручительства. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook

От рюкзаков Авакова до носков Минобороны. Власть новая, а коррупционные схемы — старые © Facebook, Поліція Києва Игоре Павловском, который был некоторое время заместителем министра обороны Степана Полторака. Павловский является фигурантом дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по факту растраты 149 млн грн (около 350 млн рублей) при закупке горючего в 2016 году для нужд Минобороны.

Отмечается, что 27 мая палата суда рассмотрела апелляционные жалобы защитников и заявление о взятии подозреваемого на личное поручительство.

«По результатам судебного заседания суд частично удовлетворил поданные апелляционные жалобы, а также удовлетворил поданное заявление и применил к подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства», — говорится в сообщении.

Подозреваемый должен являться к следователю, прокурору, следственному судье, не отлучаться из Киева без разрешения, уведомлять об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в производстве, сдать на хранение в НАБУ документы, дающие право на выезд из страны.