Главу МВД Украины Арсена Авакова бояться тронуть по политическим причинам, потому что он «не первый, но и не второй» человек в государстве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Золотарев

Андрей Золотарёв: Под видом реформы Украине подали муляжи американской полиции © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Владимир Зеленский на своей недавней пресс-конференции заявил, что Аваков должен раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета. Однако, по словам Андрея Золотарева, это лишь отговорки, поскольку снять Авакова сейчас Зеленский не может.

«Раскроет, не раскроет он убийство Шеремета — причина тут политическая. У Авакова 300-тысячное ведомство, включая Нацгвардию, Пограничную службу и саму Нацполицию. А это достаточно большой контингент людей. Кроме того, у него уличный парамилитарный ресурс в виде «Нацкорпуса». Понятное дело, что Аваков может устроить ему масштабные неприятности с файерами, поджогом шин и пиротехникой. Он сегодня является не первым, но и не вторым лицом в государстве. Он неприкосновенен, и это надо понимать», — рассказал политолог.

По словам Андрея Золотарева, МВД Украины нуждается в деполитизации, так как именно политическая лояльность является условием для назначения на пост главы ведомства.

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