Глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру предположил, чем закончится история со страшным инцидентом в Кагарлыке Киевской области, где двое полицейских насиловали и пытали местную жительницу

Пытали и насиловали. Подчиненные главы МВД Украины Авакова оказались жестокими преступниками © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Владимирович, почему, на ваш взгляд, несмотря на проведенную реформу МВД, подобные инциденты с участием Нацполиции продолжаются?

— Во-первых, самой реформы МВД у нас так и не было. Под видом реформ нам подали муляжи американской полиции. Учитывая, что у нас избыточная численность сотрудников МВД по сравнению с той же Польшей или Чехией (почти в 3,5 раза больше на душу населения).

Даже если сравнивать ситуацию с началом нулевых, когда Кравченко провел так называемую реформу МВД, то он ее адаптировал под те политические задачи, которые ставились перед ней: подавить организованную преступность и более-менее справиться с криминалом, то сегодня просело «поле» (участковые и оперативные сотрудники, которые работают непосредственно со «своим» контингентом).

В процессе этой псевдореформы произошел отрицательный отбор: профессионалы при тех или иных обстоятельствах ряды МВД покинули, и вместо них пришло множество случайных людей. Тут проблема системная. Пока МВД или СБУ больше напоминают охранников большого базара, нежели правоохранителей.

Пока у нас будет «палочная» система, пока на одного оперативного сотрудника будет приходиться по несколько начальников и людей, которые никаких правоохранительных функций не выполняют, а просто перекладывают бумаги, никаких изменений ждать не стоит.

Тут вопрос политической воли, но власть предержащих в Украине такое положение в силу тех или иных обстоятельств устраивает. Аваков возглавляет МВД шесть лет, хотя обычно, если руководитель не показал результат за 1-2 года, от него надо избавляться, никакой результат он уже не покажет. Но Авакова тронуть боятся по политическим причинам, потому что он "не первый, но и не второй".

- Президент Зеленский на пресс-конференции как раз сказал, что Аваков остаётся на посту, поскольку должен раскрыть убийство Павла Шеремета как дело чести…

— Это отговорка, поскольку снять Авакова Зеленский сейчас не может. Раскроет, не раскроет он убийство Шеремета — причина тут политическая. У Авакова 300-тысячное ведомство, включая Нацгвардию, Пограничную службу и саму Нацполицию. А это достаточно большой контингент людей. Кроме того, у него уличный парамилитарный ресурс в виде «Нацкорпуса».

Понятное дело, что Аваков может устроить ему масштабные неприятности с файерами, поджогом шин и пиротехникой. Он сегодня является не первым, но и не вторым лицом в государстве. Он неприкосновенен, и это надо понимать.

- А если абстрагироваться от политической составляющей, вы могли бы выделить конкретных людей, которые по своим профессиональным качествам могли бы заменить Авакова?

— Да, вопрос гипотетический. В системе МВД среди бывших сотрудников ведомства хватает профессионалов. Вопрос только в политической воле, а политической зоны нет. Нет выхода из зоны комфорта. Что могло бы изменить ситуацию?

Во-первых, прекращение практики поборов, когда деньги в системе МВД движутся снизу-вверх, это никуда не ушло. Когда начался эксперимент с патрульной полицией, они в какой-то момент не занимались поборами, но сейчас это вернулось.

Во-вторых, отказ от «палочной системы», когда формальная отчетность заменяет реальную борьбу с преступностью, и когда продвижение по службе зависит от того, есть ли у тебя «висяки» и «глухари», что заставляет идти на должностные преступления, в том числе применение вот таких недозволенных методов следствия.

В-третьих, нужна деполитизация МВД. У нас об этом много говорят, но реально ничего сделано не было. Принцип политической лояльности является краеугольным при назначении главы МВД.

Социология в разных регионах показывает, что уже возник запрос на наведение порядка и сильную руку. Одни ее ассоциируют с Игорем Смешко, другие с тем же Андреем Портновым. Но пока эти мечтания избирателей, которые они артикулируют фокус-группам, не имеют никакого отношения к реальности.

Я бы продвигал людей, которые знают специфику службы, которые поднялись «с земли». Не тех, чья служба проходила в кабинетах, а тех, кто знает истинное положение дел. Во всяком случае у Авакова такой фигурой был Князев, который, по отзывам, действительно дело знает. Но все-таки правила диктует не он. Будучи профессионалом, ему немножко не доставало стратегического видения, куда двигать МВД.

В любом случае я считаю, что в Украине численность сотрудников правоохранительных структур избыточна, и она никак не коррелирует с их качеством. К примеру, в СБУ численность сотрудников составляет около 30 тыс. человек, в то время как в Великобритании MI5 и MI6 — всего 6 тысяч сотрудников.

- Один из полицейских оказался бывшим «атошником». Как вы считаете, будет ли в этом случае справедливое расследование, или «прошлые заслуги» и «боевые побратимы» могут этому помешать?

— Да, многие говорят о так называемой «патриотической франшизе», но не в этом случае. В данном случае будет сакральная жертва на алтарь справедливости, чтобы сама система осталась вне подозрений. Мол, мы своих мерзавцев и негодяев наказываем. Возможно, на суде это выступит каким-то смягчающим обстоятельством, но то, что они отправятся в Мокушинскую зону для сотрудников МВД, у меня сомнений нет. Решение по ним принято.

В данном конкретном случае реакция МВД была в принципе правильной и оперативной, потому что они не стали покрывать их. Но если рассматривать эту ситуацию системно, то это ее не изменит.

Сводники, подвешивания и другие подобные методы дознания практикуются везде. Эти люди не умеют работать с агентурой, и недостатки в области психологии они компенсируют физической силой и допросами с пристрастиями. Это проблема системная, и разгоном одного отделения полиции ситуацию не исправить.